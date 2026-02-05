Il cloud a vita non è mai stato così conveniente con la nuova promo di pCloud

Il periodo di San Valentino è il momento giusto per puntare sul cloud storage a vita. La nuova promozione di pCloud, infatti, offre più del 50% di sconto sui piani lifetime, permettendo agli utenti l’accesso a tanto spazio in cloud, fino a 10 TB, con un prezzo fortemente ridotto rispetto al solito. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di pCloud.

L’offerta di pCloud

In occasione di San Valentino, pCloud mette a disposizione i seguenti piani scontati:

500 GB con un prezzo di 199 euro anziché 435 euro

con un prezzo di anziché 435 euro 2 TB con un prezzo di 279 euro anziché 599 euro

con un prezzo di anziché 599 euro 10 TB con un prezzo di 799 euro anziché 1.890 euro

Tutti i piani sono disponibili con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal e includono anche 14 giorni di garanzia di rimborso.

Il servizio offerto da pCloud è ricco di vantaggi e propone la possibilità di sfruttare uno spazio cloud sicuro, con varie funzionalità avanzate che consentono di salvare e eventualmente condividere i dati senza alcun rischio.

Un risparmio enorme

La scelta di un piano “a vita” significa anche un risparmio enorme nel lungo periodo. Con pCloud, infatti, è possibile accedere a soluzioni che prevedono l’acquisto di uno spazio cloud, senza alcun costo ricorrente.

In questo modo, c’è la possibilità di ottenere un risparmio enorme nel corso degli anni. Prendiamo il caso di un piano da 2 TB che con pCloud costa 279 euro. Scegliendo un abbonamento servono, invece, almeno 100 euro all’anno.

Di conseguenza, in meno di tre anni l’investimento iniziale sarà ammortizzato e non ci saranno più costi da sostenere per l’accesso al servizio (con un risparmio di almeno 100 euro all’anno).

Per attivare subito una delle promozioni di San Valentino basta seguire il link qui di sotto e accedere subito al sito di pCloud.