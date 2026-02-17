Il cloud a vita non è mai stato così conveniente: ecco la promo flash di pCloud

pCloud è, da anni, un punto di riferimento assoluto tra i provider che offrono servizi di cloud storage. Uno dei punti di forza dell’offerta dell’azienda è rappresentato dai piani per il cloud a vita e senza abbonamento, una soluzione che consente agli utenti di acquistare uno spazio cloud, senza costi ricorrenti.

In questo momento, pCloud sconta tre diversi piani che vengono proposti al miglior prezzo di sempre, considerando il rapporto tra spesa e spazio disponibile. Per scoprire le offerte e attivare il piano desiderato basta raggiungere la pagina della promozione sul sito di pCloud, qui di sotto.

Le offerte di pCloud

Con pCloud è possibile accedere a varie soluzioni per il cloud a vita. Tra le offerte disponibili troviamo:

1 TB al costo di 199 euro

al costo di 2 TB al costo di 279 euro

al costo di 10 TB al costo di 799 euro

Tutti i piani consentono l’acquisto anche in 3 rate, pagando con PayPal, e includono 14 giorni di garanzia di rimborso oltre alla possibilità per l’utente di effettuare upgrade successivi, per incrementare lo spazio disponibile.

Il risparmio rispetto al cloud in abbonamento è enorme. Prendiamo il caso del piano da 2 TB che, con un abbonamento, comporta un costo di 100-120 euro ogni anno. Scegliendo il cloud a vita con pCloud è possibile rientrare dell’investimento iniziale in meno di 3 anni. L’assenza di costi ricorrenti per chi sceglie il cloud a vita si tradurrà in un risparmio di oltre 100 euro all’anno.

Per scegliere e attivare il piano desiderato è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi procedere con l’acquisto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo (si tratta dell’offerta di San Valentino prorogata per alcuni giorni). C’è sempre la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.