Il cloud che elimina gli abbonamenti: sconti sui piani a vita pCloud

pCloud propone una offerta esclusiva pensata per chi cerca uno spazio cloud definitivo, sicuro e senza costi ricorrenti. Super sconti fino a 700 euro sui piani a vita, che eliminano di fatto gli abbonamenti mensili. Ecco tutti i dettagli.

Archiviazione cloud senza abbonamenti

Questi i piani pCloud disponibili: Premium da 500 GB è disponibile a 199 euro invece di 299, Premium Plus da 2 TB a 399 euro anziché 599, mentre il piano Ultra da 10 TB scende a 1190 euro invece di 1890. Il pagamento è unico.

La protezione dei dati è uno dei principali punti di forza del servizio. pCloud applica le leggi svizzere sulla privacy e conserva i file in data center certificati, utilizzando protocolli TLS/SSL e crittografia AES 256-bit.

Con pCloud è possibile caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità. Il servizio è ideale anche per il lavoro in team, grazie alla condivisione sicura tramite link protetti da password e cartelle condivise.

Uno dei vantaggi più apprezzati è la sincronizzazione automatica dei file, a cui puoi accedere da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento. È disponibile anche il backup di terze parti per importare contenuti da servizi come Google Drive, Dropbox o Google Foto.

Con prezzi scontati, pagamento criptato SSL a 256-bit e 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, l’investimento è privo di rischi e senza costi nascosti. Approfitta degli sconti pCloud online.