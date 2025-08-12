Il cloud che si paga una volta sola: fino a 700€ di sconto su pCloud

Che tu sia un professionista, un’azienda o un semplice utente, poter archiviare i propri file e averli sempre a disposizione è un vantaggio non indifferente. Uno spazio cloud, in tal senso, è l’ideale: pCloud, uno tra i principali provider al mondo con oltre 20 milioni di utenti, propone una promozione imperdibile. Per un periodo limitato, puoi risparmiare fino a 700 euro scegliendo uno dei piani a vita pCloud. Paghi una sola volta e ottieni uno spazio cloud (fino a 10 TB) sicuro, senza abbonamenti né costi mensili nascosti.

Tutti i vantaggi di pCloud a vita

Sono tre i piani pCloud disponibili. Quello Ultra da 10 TB è ora disponibile a 1190 euro anziché 1890, il Premium Plus da 2 TB scende a 399 euro invece di 599, mentre il Premium da 500 GB costa 199 euro al posto di 299. utti i pacchetti includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e transazioni sicure grazie alla crittografia 256-bit SSL.

Il punto di forza di pCloud è la sicurezza. I file vengono conservati in data center certificati in Svizzera, protetti dalle rigide leggi locali sulla privacy e da una crittografia di livello militare AES a 256 bit con protocollo TLS/SSL. Non mancano funzionalità avanzate per tutte le tipologie di utenti.

Dal punto di vista della gestione e della collaborazione, è possibile caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni, condividere cartelle e documenti con link protetti da password e persino personalizzare le modalità di condivisione.

Per l’intrattenimento, pCloud integra un lettore musicale e video che consente lo streaming diretto dei contenuti. L’accesso ai file è immediato e garantito su qualsiasi dispositivo, anche offline, mentre con la sincronizzazione automatica tutti i tuoi file da smartphone, tablet o computer saranno sempre disponibili in cloud. Infine, c’è la funzione di backup anche da servizi di terze parti.

Scegliere pCloud oggi significa assicurarsi un archivio digitale sicuro, veloce e senza limiti di tempo. Non perdere la promozione: scegli il tuo piano a vita e risparmia fino a 700 euro. È il momento di dire addio agli abbonamenti e investire una sola volta per avere un cloud per sempre.