Il cloud che si paga una volta sola: fino a 700€ di sconto su pCloud

pCloud offre piani cloud a vita fino a 10 TB con sconti fino a 700 euro: sicurezza eccellente e tante funzionalità, senza abbonamenti.
Che tu sia un professionista, un’azienda o un semplice utente, poter archiviare i propri file e averli sempre a disposizione è un vantaggio non indifferente. Uno spazio cloud, in tal senso, è l’ideale: pCloud, uno tra i principali provider al mondo con oltre 20 milioni di utenti, propone una promozione imperdibile. Per un periodo limitato, puoi risparmiare fino a 700 euro scegliendo uno dei piani a vita pCloud. Paghi una sola volta e ottieni uno spazio cloud (fino a 10 TB) sicuro, senza abbonamenti né costi mensili nascosti.

Risparmia sui piani pCloud a vita

Tutti i vantaggi di pCloud a vita

Sono tre i piani pCloud disponibili. Quello Ultra da 10 TB è ora disponibile a 1190 euro anziché 1890, il Premium Plus da 2 TB scende a 399 euro invece di 599, mentre il Premium da 500 GB costa 199 euro al posto di 299. utti i pacchetti includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e transazioni sicure grazie alla crittografia 256-bit SSL.

Il punto di forza di pCloud è la sicurezza. I file vengono conservati in data center certificati in Svizzera, protetti dalle rigide leggi locali sulla privacy e da una crittografia di livello militare AES a 256 bit con protocollo TLS/SSL. Non mancano funzionalità avanzate per tutte le tipologie di utenti.

Dal punto di vista della gestione e della collaborazione, è possibile caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni, condividere cartelle e documenti con link protetti da password e persino personalizzare le modalità di condivisione.

pCloud a vita: risparmia fino a 700 euro

Per l’intrattenimento, pCloud integra un lettore musicale e video che consente lo streaming diretto dei contenuti. L’accesso ai file è immediato e garantito su qualsiasi dispositivo, anche offline, mentre con la sincronizzazione automatica tutti i tuoi file da smartphone, tablet o computer saranno sempre disponibili in cloud. Infine, c’è la funzione di backup anche da servizi di terze parti.

Scegliere pCloud oggi significa assicurarsi un archivio digitale sicuro, veloce e senza limiti di tempo. Non perdere la promozione: scegli il tuo piano a vita e risparmia fino a 700 euro. È il momento di dire addio agli abbonamenti e investire una sola volta per avere un cloud per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
12 ago 2025
