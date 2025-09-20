Il cloud con antivirus e Adblock inclusi gratis: TotalDrive costa meno di 20€

Un’offerta imperdibile per chi cerca un cloud storage sicuro e affidabile. TotalDrive lancia una promozione esclusiva che permette di ottenere 80 euro di sconto sull’abbonamento Premium per un anno, che include gratuitamente due utilissimi strumenti di sicurezza: TotalAV Antivirus e Total Adblock.

Tutti i vantaggi di TotalDrive

Con TotalDrive puoi conservare i tuoi file importanti senza timori: foto, video, documenti e ricordi digitali vengono archiviati su un cloud sicuro, protetto da tecnologie avanzate. Ogni dato è al riparo da guasti, furti o perdite accidentali e resta sempre a portata di mano.

Il servizio non è solo archiviazione: consente di effettuare backup automatici e di mantenere i file sincronizzati in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi, dal PC allo smartphone. Inoltre, puoi condividere cartelle e documenti in totale sicurezza e revocare l’accesso con un semplice clic.

Il valore di un cloud come TotalDrive si percepisce nella vita di tutti i giorni. Pensa, ad esempio, alle tue foto di famiglia: non dovrai più temere che un guasto al computer o allo smartphone le faccia sparire per sempre, perché saranno al sicuro nel cloud e sempre accessibili.

Con l’offerta TotalDrive non risparmi solo sull’abbonamento: ricevi anche TotalAV Antivirus, per proteggere il PC da virus e malware, e Total Adblock, per navigare senza pubblicità invadenti. Entrambi sono inclusi gratuitamente, senza costi aggiuntivi.

Grazie alla promo, potrai avere cloud e software di sicurezza TotalAV al prezzo speciale di soli 19 euro per il primo anno, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.