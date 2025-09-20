 Il cloud con antivirus e Adblock inclusi gratis: TotalDrive costa meno di 20€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il cloud con antivirus e Adblock inclusi gratis: TotalDrive costa meno di 20€

Promo TotalDrive: risparmia 80 euro su Cloud Storage sicuro, con TotalAV e Total Adblock inclusi gratuitamente per un anno.
Il cloud con antivirus e Adblock inclusi gratis: TotalDrive costa meno di 20€
Informatica Cloud & Hosting
Promo TotalDrive: risparmia 80 euro su Cloud Storage sicuro, con TotalAV e Total Adblock inclusi gratuitamente per un anno.

Un’offerta imperdibile per chi cerca un cloud storage sicuro e affidabile. TotalDrive lancia una promozione esclusiva che permette di ottenere 80 euro di sconto sull’abbonamento Premium per un anno, che include gratuitamente due utilissimi strumenti di sicurezza: TotalAV Antivirus e Total Adblock.

TotalDrive: 80 euro di sconto sull’abbonamento

Tutti i vantaggi di TotalDrive

Con TotalDrive puoi conservare i tuoi file importanti senza timori: foto, video, documenti e ricordi digitali vengono archiviati su un cloud sicuro, protetto da tecnologie avanzate. Ogni dato è al riparo da guasti, furti o perdite accidentali e resta sempre a portata di mano.

Il servizio non è solo archiviazione: consente di effettuare backup automatici e di mantenere i file sincronizzati in tempo reale su tutti i tuoi dispositivi, dal PC allo smartphone. Inoltre, puoi condividere cartelle e documenti in totale sicurezza e revocare l’accesso con un semplice clic.

Cloud a soli 19 euro con TotalDrive

Il valore di un cloud come TotalDrive si percepisce nella vita di tutti i giorni. Pensa, ad esempio, alle tue foto di famiglia: non dovrai più temere che un guasto al computer o allo smartphone le faccia sparire per sempre, perché saranno al sicuro nel cloud e sempre accessibili.

Con l’offerta TotalDrive non risparmi solo sull’abbonamento: ricevi anche TotalAV Antivirus, per proteggere il PC da virus e malware, e Total Adblock, per navigare senza pubblicità invadenti. Entrambi sono inclusi gratuitamente, senza costi aggiuntivi.

Grazie alla promo, potrai avere cloud e software di sicurezza TotalAV al prezzo speciale di soli 19 euro per il primo anno, con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hosting più Economici: Migliori Spazi Web Low Cost del 2025

Hosting più Economici: Migliori Spazi Web Low Cost del 2025
Migliori Hosting Italiani: Provider Nazionali a Confronto

Migliori Hosting Italiani: Provider Nazionali a Confronto
Tutto lo spazio di cui avrai mai bisogno è su pCloud: la promo

Tutto lo spazio di cui avrai mai bisogno è su pCloud: la promo
Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop

Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop
Hosting più Economici: Migliori Spazi Web Low Cost del 2025

Hosting più Economici: Migliori Spazi Web Low Cost del 2025
Migliori Hosting Italiani: Provider Nazionali a Confronto

Migliori Hosting Italiani: Provider Nazionali a Confronto
Tutto lo spazio di cui avrai mai bisogno è su pCloud: la promo

Tutto lo spazio di cui avrai mai bisogno è su pCloud: la promo
Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop

Crea il tuo negozio online a 0 euro con IONOS e PrestaShop
Eleonora Busi
Pubblicato il
20 set 2025
Link copiato negli appunti