Il cloud crittografato di Internxt è in offerta con sconti fino al 23%

Quando si scegli di archiviare i propri file in cloud, è importante scegliere un servizio sicuro e affidabile. Internxt, in tal senso, ha ciò che fa per te: archiviazione cloud con una privacy insuperabile, a prezzi convenienti.

Con i piani individuali Internxt, potrai scegliere l’opzione che meglio si adatta alle tue esigenze di archiviazione, risparmiando fino al 23% rispetto ai prezzi standard grazie alla promozione in corso. Ecco quelli disponibili, con fatturazione annuale:

200 GB a 45,99 euro

2 TB a 109,99 euro

5 TB a 199,99 euro

10 TB a 299,99 euro

La sicurezza del cloud Internxt in offerta

Tutti i servizi Internxt sono dotati di crittografia a conoscenza zero; ciò significa che soltanto tu hai accesso ai tuoi file e dati. Inoltre, l’architettura di Internxt frammenta i file prima di crittografarli, assicurando che nessun server conservi mai un file completo. I dati sono protetti da una crittografia end-to-end AES-256, già sul tuo dispositivo.

Internxt si impegna per la trasparenza. Il suo codice sorgente è disponibile pubblicamente su GitHub. Inoltre, è stato verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, una tra le principali società di penetration testing d’Europa.

Puoi utilizzare i servizi Internxt su tutte le piattaforme, anche Linux. Ciò ti permette di sincronizzare i tuoi file e le tue foto su tutti i tuoi dispositivi – smartphone, PC, tablet – e accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Approfitta della promozione online: se scegli uno dei piani individuali, risparmi fino al 23%. I prezzi partono da soli 45,99 euro. Inoltre, Internxt offre una garanzia di rimborso standard di 30 giorni per tutti i suoi abbonamenti a pagamento.