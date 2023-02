Il conto aziendale più completo? È Tot: ottieni un mese gratis

Se sei alla ricerca di un conto aziendale completo e moderno, Tot è ciò che fa al caso tuo. Con Tot, fintech 100% italiana, hai il meglio dei classici conti correnti aziendali all’interno di una unica moderna offerta di banking. Hai a disposizione un IBAN italiano, bonifici SEPA online senza limiti d’importo, servizio SDD per gestire le utenze, pagamenti F24 online e una carta di credito Visa Business per le spese aziendali.

Cosa è Tot e cosa include?

Il conto Tot non presenta limiti d’incasso, né di giacenza o numero massimo di operazioni in entrata. Puoi incassare bonifici SEPA online anche istantanei e ricevere bonifici internazionali senza commissioni nascoste. L’infrastruttura Tot è in grado di gestire decine di milioni di bonifici ogni giorno: così tu puoi inviarli direttamente online in qualsiasi momento, a chiunque in Italia e in Europa. Puoi inoltre programmare i tuoi pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, ripetere i tuoi bonifici con due semplici click e esportare la lista delle tue transazioni.

Tra le altre funzionalità troviamo il servizio SDD (SEPA Direct Debit) che permette di gestire agilmente le bollette di luce e gas, abbonamenti telefonici e rate di un finanziamento, oltre alla piattaforma pagoPA integrata per pagare nella massima comodità anche tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Con Tot non hai commissioni aggiuntive e i pagamenti pagoPA sono sempre inclusi in tutti i piani. Sempre in ambito pagamenti, Tot ti offre anche un’interfaccia moderna e chiara per rendere più semplice il pagamento online degli F24.

La carta Visa Business Credit di Tot è emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode innovativa che permette di attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi. Naturalmente è una carta a tutti gli effetti: e quindi puoi utilizzarla per effettuare acquisti online e offline in più di 60 milioni di esercizi commerciali sia in modalità tradizionale che contactless, con Google Pay e tramite Paypal.

E la sicurezza? Tot ha una partnership in essere con Banca Sella, di cui utilizza i servizi di banking e per rispettare la normativa bancaria italiana. L’istituto è infatti banca depositaria dei fondi che, grazie al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi a cui aderisce, garantisce che tutti i capitali dei clienti Tot siano protetti fino a 100 mila euro. I tuoi fondi non verranno mai spostati all’estero e saranno sempre custoditi.

Iscriversi è semplicissimo: collegati a questo link, registrati in pochi minuti, verifica immediatamente i tuoi documenti, accedi al tuo conto Tot e ricevi la tua carta di credito. Il conto Tot all-in-one ti aspetta con un primo mese completamente gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.