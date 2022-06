Il fotovoltaico per la nuova fabbrica LEGO

La vicinanza di LEGO alle forme di energia pulita è testimoniata già da tempo dalla commercializzazione di un set dedicato a una turbina eolica. L’impegno del gruppo danese su questo fronte è stato confermato questa settimana dall’annuncio che riguarda una nuova fabbrica che sarà realizzata negli Stati Uniti.

Sorgerà in Virginia, più precisamente nell’area di Chesterfield County. L’impianto creerà circa 1.800 posti di lavoro e sarà completamente alimentato da un parco fotovoltaico in loco.

LEGO ha scelto il fotovoltaico per la nuova fabbrica USA

Il progetto prevede un investimento quantificato in un miliardo di dollari in dieci anni, con i primi mattoncini che usciranno alle linee di produzione nel 2025. Queste le parole di Carsten Rasmussen, Chief Operations Officer, che spiegano come la selezione delle location in cui realizzare gli impianti non è affatto casuale e ha conseguenze dirette in termini di impatto ambientale.

Le nostre fabbriche sono situate vicine ai nostri mercati più grandi, così da ridurre le distanze che i nostri prodotti devono percorrere. Questo ci consente di rispondere in modo rapido alla domanda degli acquirenti. aiutandoci a gestire la nostra impronta ecologica.

La volontà di percorrere la via della sostenibilità ha avuto ripercussioni nel tempo anche sulla scelta dei materiali da utilizzare per la realizzazione di modelli e set. In alcuni prodotti, come quello dedicato al Bonsai, gli elementi che rappresentano le foglie sono realizzati in plastica vegetale.

Relativamente ad altri fronti, di recente LEGO ha dichiarato di essere interessata al metaverso. Ha intenzione di mettere in campo iniziative con valore pedagogico, passando anche dall’accordo siglato con Epic Games. A tal proposito. è previsto un forte aumento (fino a tre volte) dei software engineer al servizio dell’azienda.

