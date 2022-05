LEGO e il progetto di un Metaverso pedagogico

Il primo avvicendamento di LEGO verso il mondo digitale crittografico sono stati i mattoncini NFT. Il progetto però si è fermato solo all’annuncio perché la comunità dei fan dei prodotti di questa azienda storica non si è dimostrata unanime a questa possibilità.

Infatti, diversi, come per Bitcoin, hanno lamentato il fatto che i Token Non Fungibili sono dispendiosi di energia elettrica. Accogliendo questa critica, LEGO ha deciso di concentrarsi maggiormente sul Metaverso.

In sostanza, dopo l’annuncio di una partnership tra Epic Games e LEGO, la società ora ci sta aggiornando con un nuovo progetto. L’idea è quella di inserirsi in questo mondo virtuale attraverso una soluzione pedagogica del Metaverso, attenta alle necessità e alla crescita dei ragazzi.

La triade di questa collaborazione è composta da Epic Games, Sony e KIRKBI, la holding di investimento che supporta The LEGO Group. In un recente comunicato, quest’ultima aveva dichiarato:

Una parte dei nostri investimenti si concentra sulle tendenze che riteniamo influenzeranno il mondo futuro in cui vivremo noi e i nostri figli. Questo investimento accelererà il nostro impegno nel mondo del gioco digitale […].

Questo investimento accelererà il nostro lavoro per costruire il metaverso e creare spazi in cui i giocatori possono divertirsi con gli amici, i marchi possono creare esperienze creative e coinvolgenti e i creatori possono costruire una comunità e prosperare.

LEGO è alla ricerca di un metaverso pedagogico

LEGO è quindi alla ricerca di un Metaverso pedagogico. In altre parole, il suo obiettivo finale è quello di realizzare un sorta di esperienza che possa essere pienamente compatibile con le esigenze di bambini e ragazzi. In pratica, che possa unire divertimento a educazione, didattica, crescita e sviluppo. Sono 3 i principi che ha promesso di rispettare in questo progetto:

priorità alla sicurezza per proteggere i bambini e i ragazzi; protezione costante della privacy dei bambini e dei ragazzi; pieno controllo dell’esperienza digitale da parte di bambini e ragazzi.

Questi tre punti rispondo a pieno alla richiesta di un metaverso più sicuro che, visti i recenti crimini, ha bisogno di leggi ad hoc. Il vicepresidente di LEGO Group, in occasione della 5a edizione del World Economic Forum, ha affermato:

Una persona su tre che usa Internet è un giovane adulto o un bambino. Pertanto, mi concentrerò davvero sulla costruzione dal punto di vista dei bambini, poiché saranno i futuri utenti. Metaverso e Intelligenza Artificiale potrebbero essere un ottimo modo per insegnare alle generazioni future.

