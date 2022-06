LEGO Vespa 125 è già in sconto su Amazon

Disponibile nel catalogo LEGO da poche settimane, il set della Vespa 125 è già proposto in sconto su Amazon. Il risparmio è di ben 20 euro sul prezzo di listino, rendendo l’occasione irrinunciabile per chi desidera allungare le mani su un mito tutto italiano nella versione a mattoncini.

Il mito della Vespa 125 in versione LEGO: sconto -20%

Per montarla è necessario assemblare ben 1.106 pezzi. Sono inclusi l’adesivo con il logo originale, il cavalletto e lo sterzo funzionanti, la ruota anteriore montata su un lato e la copertura rimovibile per osservare da vicino il motore. La colorazione è blu pastello, come visibile nelle immagini qui allegate. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

I designer LEGO hanno lavorato a stretto contatto con il brand Piaggio per la realizzazione di questo splendido set LEGO in mattoncini pensato per il modellismo da collezione. Questo modellino riproduce le linee eleganti e morbide della celebra Vespa 125, con dettagli originali come il logo Vespa e la classica targa italiana degli anni ’60.

LEGO ha deciso di realizzare e lanciare il set della Vespa 125 per celebrare il 75° anniversario del marchio. Oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 79,99 euro invece di 99,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

