 Il freddo si avvicina: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE per due anni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il freddo si avvicina: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE per due anni

Con Energia PuntoFisso di ENGIE blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Ricevi energia verde e gestione completamente digitale.
Il freddo si avvicina: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE per due anni
Green Risparmio energetico
Con Energia PuntoFisso di ENGIE blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Ricevi energia verde e gestione completamente digitale.

ENGIE lancia Energia PuntoFisso, una promozione pensata per chi cerca più stabilità nelle bollette di casa, specialmente in vista dei mesi invernali. Grazie a questa offerta, puoi bloccare il prezzo della luce e del gas per due anni, senza temere gli sbalzi del mercato. Una tariffa fissa, di questi tempi, suona un po’ come un piccolo, grande sollievo. Puoi richiederla online entro l’8 ottobre: ecco tutti i dettagli.

ENGIE: attiva ora la tua nuova fornitura

Blocca i costi in bolletta per due anni con ENGIE

Con Energia PuntoFisso di ENGIE, il prezzo dell’energia elettrica è bloccato: 0,1112 €/kWh per la luce, 0,414 €/smc per il gas. I prezzi sono relativi a una tariffa monoraria. Non ci sono sorprese né costi nascosti: il prezzo non cambia per ben 24 mesi, così ti proteggi dalle oscillazioni del mercato. Sia per luce che per gas, è necessario pagare un contributo di commercializzazione al dettaglio pari a 72 euro l’anno.

L’energia elettrica fornita da ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza alcun costo aggiuntivo. La gestione della fornitura, inoltre, è completamente digitale: puoi richiedere la bolletta online con pagamento automatico per rinunciare allo spreco di carta dovuto alle bollette cartacee.

Con ENGIE blocchi luce e gas per due anni

In più, grazie al servizio di monitoraggio dei consumi, è possibile controllare quando e quanto si consuma e visualizzare lo storico fino a due anni: così potrai usare l’energia in modo più responsabile e fare la differenza per il pianeta. Sempre dall’app, è possibile gestire il proprio contratto e anche parlare con un operatore in caso di problemi, senza attese.

Puoi attivare Energia PuntoFisso online in pochissimi minuti: ti basta collegarti alla pagina della promozione, scegliere quale fornitura vuoi attivare tra luce, gas o entrambi e confermare la tua richiesta via e-mail. Ci penserà ENGIE a occuparsi del resto: il passaggio avviene senza interruzioni e tu non passerai neanche un’ora senza energia. Hai tempo fino all’8 ottobre per approfittare dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Blocca il prezzo dell’energia per un anno e guarda NOW gratis con NeN

Blocca il prezzo dell’energia per un anno e guarda NOW gratis con NeN
12 batterie AAA Duracell: imperdibili a questo prezzo

12 batterie AAA Duracell: imperdibili a questo prezzo
Luce (rinnovabile) e gas bloccati per un anno: con Octopus Energy ti prepari all'inverno

Luce (rinnovabile) e gas bloccati per un anno: con Octopus Energy ti prepari all'inverno
Addio bollette imprevedibili: la tariffa Octopus è bloccata per 12 mesi, e ti tutela nel tempo

Addio bollette imprevedibili: la tariffa Octopus è bloccata per 12 mesi, e ti tutela nel tempo
Blocca il prezzo dell’energia per un anno e guarda NOW gratis con NeN

Blocca il prezzo dell’energia per un anno e guarda NOW gratis con NeN
12 batterie AAA Duracell: imperdibili a questo prezzo

12 batterie AAA Duracell: imperdibili a questo prezzo
Luce (rinnovabile) e gas bloccati per un anno: con Octopus Energy ti prepari all'inverno

Luce (rinnovabile) e gas bloccati per un anno: con Octopus Energy ti prepari all'inverno
Addio bollette imprevedibili: la tariffa Octopus è bloccata per 12 mesi, e ti tutela nel tempo

Addio bollette imprevedibili: la tariffa Octopus è bloccata per 12 mesi, e ti tutela nel tempo
Eleonora Busi
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti