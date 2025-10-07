Il freddo si avvicina: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE per due anni

ENGIE lancia Energia PuntoFisso, una promozione pensata per chi cerca più stabilità nelle bollette di casa, specialmente in vista dei mesi invernali. Grazie a questa offerta, puoi bloccare il prezzo della luce e del gas per due anni, senza temere gli sbalzi del mercato. Una tariffa fissa, di questi tempi, suona un po’ come un piccolo, grande sollievo. Puoi richiederla online entro l’8 ottobre: ecco tutti i dettagli.

Blocca i costi in bolletta per due anni con ENGIE

Con Energia PuntoFisso di ENGIE, il prezzo dell’energia elettrica è bloccato: 0,1112 €/kWh per la luce, 0,414 €/smc per il gas. I prezzi sono relativi a una tariffa monoraria. Non ci sono sorprese né costi nascosti: il prezzo non cambia per ben 24 mesi, così ti proteggi dalle oscillazioni del mercato. Sia per luce che per gas, è necessario pagare un contributo di commercializzazione al dettaglio pari a 72 euro l’anno.

L’energia elettrica fornita da ENGIE proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza alcun costo aggiuntivo. La gestione della fornitura, inoltre, è completamente digitale: puoi richiedere la bolletta online con pagamento automatico per rinunciare allo spreco di carta dovuto alle bollette cartacee.

In più, grazie al servizio di monitoraggio dei consumi, è possibile controllare quando e quanto si consuma e visualizzare lo storico fino a due anni: così potrai usare l’energia in modo più responsabile e fare la differenza per il pianeta. Sempre dall’app, è possibile gestire il proprio contratto e anche parlare con un operatore in caso di problemi, senza attese.

Puoi attivare Energia PuntoFisso online in pochissimi minuti: ti basta collegarti alla pagina della promozione, scegliere quale fornitura vuoi attivare tra luce, gas o entrambi e confermare la tua richiesta via e-mail. Ci penserà ENGIE a occuparsi del resto: il passaggio avviene senza interruzioni e tu non passerai neanche un’ora senza energia. Hai tempo fino all’8 ottobre per approfittare dell’offerta.