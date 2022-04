Il futuro di Internet: 60 Paesi, una visione

L’Occidente ha una precisa visione su quel che dovrà essere l’Internet del futuro. L’Europa, parte di questa visione, ha controfirmato una dichiarazione che ne definisce i principi, indicando quello che a tutti gli effetti sembra essere un manifesto programmatico a cui potrebbe opporsi una visione sovrana e limitativa emergente in questi mesi da alcuni Paesi orientali.

Le parole usate pesano, poiché ognuna di essere apre un mondo di considerazioni e di conseguenze. L’Internet del futuro, infatti, dovrà essere

Internet ha unito l’umanità, come mai prima nella storia. Oggi, per la prima volta, paesi di tutto il mondo che condividono gli stessi principi definiscono una visione condivisa per il futuro di internet, per garantire che i valori che riteniamo validi offline siano protetti anche online, per rendere internet un luogo sicuro e uno spazio affidabile per tutti e per garantire che internet sia al servizio della nostra libertà individuale. Perché il futuro di internet è anche il futuro della democrazia, dell’umanità

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea