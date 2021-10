Il futuro è 5G: l'ebook di Fastweb e Altroconsumo

In epoca di no-vax e no-green pass val forse la pena ricordare che solo fino a pochi mesi fa un problema che affliggeva il Paese erano gli afflati no-5G che, sulla base di rilievi non supportati dalla ricerca scientifica sul tema, tentavano di ostacolare le nuove reti. Il 5G è però andato oltre e le installazioni sono proseguite su tutto il territorio nazionale, aggirando le incomprensioni che, soprattutto nel Regno Unito, portavano ad attacchi contro le nuove antenne senza conoscenze autentiche sulla natura di questo tipo di connettività: ora è il momento dell'adozione e della comprensione di ciò che il 5G sia in grado realmente di offrire al di là di una connettività semplicemente e superficialmente considerata “migliore”. Fastweb e Altroconsumo hanno collaborato a tal fine per mettere a punto un utile documento che possa facilitare la comprensione del 5G e delle sue opportunità, così che possa diventare davvero uno strumento a disposizione di tutti.

5G, il futuro ad un passo da noi

Il presente sta in vantaggiosissime offerte per il mobile 4G o per la banda ultraveloce in fibra: entrambe le tecnologie, protagoniste assolute del presente, accompagneranno mano nella mano l'arrivo del 5G in ogni dove. Questa dinamica tratteggia il profilo di un mercato destinato ad una progressiva evoluzione, con il 5G chiamato a raccogliere il meglio delle potenzialità mobile per proiettarlo verso l'alta velocità che le case riceveranno per via FTTH. Ecco perché comprendere il domani è un passo fondamentale per comprendere gli abbonamenti, le offerte e le evoluzioni del mercato di oggi: siamo nel mezzo di una fase di trasformazione e l'alta velocità non è più soltanto questione quantitativa, ma soprattutto qualitativa, di possibilità di accesso, di ricchezza dell'offerta contenutistica disponibile.

Il progetto prende il nome di “5G, il futuro ad un passo da noi“: si tratta di un ebook in libero download dal sito Fastweb per approfondire tanto i temi tecnici, quanto le ricadute di mercato che si potranno avere in divenire. “La guida“, spiega Fastweb, “fornisce informazioni sulla tecnologia mobile 5G, con risposte semplici alle domande più frequenti e illustra, attraverso schede grafiche, i esempi concreti di come il 5G possa contribuire ad affrontare alcune delle sfide più urgenti legate all’inclusione e alla sostenibilità grazie al digitale“. E continua: “La trasformazione derivante dall’introduzione della connettività 5G, infatti, oltre a cambiare le abitudini degli utenti, rappresenterà un pilastro centrale per accelerare lo sviluppo di applicazioni e servizi per le smart cities, la mobilità e trasporti urbani, la manifattura e l’industria 4.0, la sanità e benessere, ma anche turismo e cultura potranno usufruire di una tecnologia che porterà un beneficio rilevante in termini di efficienza e sviluppo di processi, servizi e prodotti“.

L'ebook può essere scaricato qui.