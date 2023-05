Il Grande Giorno: guarda il film in streaming gratis

L’undicesimo film della carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo è disponibile a partire da oggi in streaming gratis su Prime Video, per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime. In alternativa, è possibile attivare i 30 giorni di prova gratuita. Oltre un’ora e mezza di divertimento e spensieratezza, in compagnia del trio comico italiano per eccellenza.

Guarda il film Il Grande Giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo

La durata complessiva del film è pari a 100 minuti. Non anticipiamo altro per non rovinare la sorpresa, limitandoci a riportare la breve descrizione condivisa dalla piattaforma nella scheda dedicata e proponendo il trailer ufficiale, distribuito nei mesi scorsi all’arrivo nelle sale, pochi giorni prima di Natale. Al botteghino, ha incassato 7,1 milioni di euro (solo in Italia) ed è stato visto da oltre un milione di spettatori.

Il matrimonio di Elio e Caterina sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto. Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista…

La regia è di Massimo Venier. Oltre al trio formato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, troviamo nel cast di attori anche Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa, Francesco Brandi, Dina Braschi, Andrea Bruschi, Davide Calgaro, Marouane Zotti, Noemi Apuzzo, Matilde Benedusi, Jerry Mastrodomenico, Eleonora Romandini, Roberto Citran, Angela Baraldi e il cantante Francesco Renga che si cimenta in un simpatico cameo.

È possibile vedere il film in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. In caso contrario, non bisogna far altro che attivare i 30 giorni di prova gratuita. Sarà così possibile beneficiare di tutti i plus della sottoscrizione, incluse le spedizioni gratuite su milioni di prodotti in vendita sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.