Il gruppo di continuità definitivo in MEGA sconto

Se sei un professionista che lavora con server, switch, hub e dispositivi di rete, non puoi permetterti di ignorare l’opportunità che Amazon sta offrendo oggi: un incredibile sconto del 37% sull’affidabile Gruppo di Continuità APC Smart-UPS SMT. Questo dispositivo è una scelta intelligente per garantire una protezione efficace e affidabile per i tuoi preziosi equipaggiamenti. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 297,67 euro.

Gruppo di Continuità APC: non puoi perdere questa occasione

Questo gruppo di continuità della famosa linea APC Smart-UPS SMT è progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano con dispositivi di rete critici. La potenza in uscita di 750 VA / 500 Watts e l’onda sinusoidale pura in batteria assicurano che i tuoi dispositivi siano alimentati in modo stabile e sicuro, senza rischi di danni o perdita di dati.

La versatilità è uno dei punti di forza di questo gruppo di continuità. Con la sua configurazione Tower e le uscite commutabili, puoi gestire il carico in base alle tue esigenze. Inoltre, la presenza di uno SmartSlot ti permette di aggiungere una scheda di rete opzionale, garantendo un controllo ancora maggiore sulla tua rete e la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale.

Una delle caratteristiche più apprezzate dell’APC Smart-UPS SMT è il display LCD integrato. Questo display ti fornisce immediatamente lo stato dell’UPS, lo stato della batteria e il carico collegato. Non dovrai più indovinare o cercare manuali in caso di problema: tutte le informazioni cruciali sono a portata di sguardo, permettendoti di prendere decisioni informate e rapide.

Oltre al Gruppo di Continuità APC Smart-UPS SMT, riceverai anche un Manuale d’uso dettagliato per aiutarti a configurare e utilizzare il dispositivo in modo ottimale. Il cavo USB incluso ti permetterà di collegare l’UPS al tuo computer per ulteriori opzioni di monitoraggio e controllo. Inoltre, il software di Shutdown incluso ti consentirà di gestire lo spegnimento sicuro dei tuoi dispositivi in caso di prolungate interruzioni di corrente.

In conclusione, l’offerta dell’APC Smart-UPS SMT con uno sconto del 37% su Amazon rappresenta un’opportunità che i professionisti consapevoli non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Garantisci la continuità operativa dei tuoi dispositivi di rete con un gruppo di continuità che unisce prestazioni affidabili, versatilità e un controllo immediato tramite il display LCD. Non perdere questo affare e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 297,67 euro, le scorte a disposizione sono limitate.

