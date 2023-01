Il kit completo per la smart home con Echo Show è tuo a metà prezzo (-138€)

Lo sconto di Amazon su questo kit completo per la costruzione di una casa intelligente è davvero incredibile. Con un risparmio complessivo di 138 euro puoi acquistare un bundle che include l’assistente vocale Echo Show 5, il termostato intelligente Netatmo e due prese intelligenti del marchio Meross. Si tratta di un’offerta clamorosa che rivoluzionerà il modo con cui vivi la tua casa.

Kit Smart Home con Echo Show: che prezzo su Amazon

Echo Show 5 è l’assistente vocale Amazon con Alexa e display da 5 pollici che ti permette di controllare la casa intelligente sfruttando la voce o lo schermo interattivo. Potrai subito controllare il termostato smart Netatmo permettendoti di impostare programmi di riscaldamento basati sulle tue abitudini e massimizzare così il comfort della tua casa e il risparmio energetico.

A completare l’opera ecco le prese intelligenti Meross con cui monitorare in modo ancora più efficace il consumo energetico della tua abitazione. Direttamente con i comandi vocali puoi spegnere facilmente i dispositivi ad alto consumo, come il televisore, quando non sono in uso. Inoltre, sarà Alexa stessa a suggerirti i consigli migliori con i quali ridurre ulteriormente il consumo energetico.

Il prezzo finale, come detto, ti permette di risparmiare ben 138 euro ed è valido fino ad esaurimento scorte. Un bundle così non capita spesso: ti consigliamo di approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.