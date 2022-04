Il MacBook Air 11" di inizio 2014 diventa obsoleto

Il MacBook Air da 11 pollici di inizio 2014 è orma diventato obsoleto, magari non per chi ancora oggi lo possiede e lo utilizza, ma sicuramente per Apple che lo ha consacrato come tale proprio nel corso delle ultime ore. La stessa sorte è toccata al MacBook Air da 13 pollici di inizio 2014 e al MacBook Pro da 13 pollici di metà 2014.

MacBook Air 11″ e 13″ inizio 2014 e MacBook Pro 13″ metà 2014 sono obsoleti

L’azienda della “mela morsicata” ha infatti comunicato che a partire dal giorno 30 aprile 2022 i portatili in questione sono stati inseriti nell’elenco aggiornato periodicamente di macchine e periferiche considerarti come prodotti obsoleti, pertanto non è possibile più richiedere assistenza per tali soluzioni.

Prima di finire nell’elenco degli obsoleti, i prodotti di riferimento vengono inseriti da Apple nell’elenco vintage, ovvero una speciale lista di articoli per i quali la produzione è stata interrotta più di cinque ma meno di sette anni fa, come verificatosi di recente con il MacBook Pro da 13 pollici del 2012. I prodotti obsoleti, invece, sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa.

Da notare che la distinzione tra vintage e obsoleti ha senso solo in alcuni Paesi, dove la compagnia della “mela morsicata” interrompe tutti i servizi di assistenza ufficiali legati a questa categoria di device, ma nel caso specifico dei laptop potrebbero esserci ancora delle opportunità per il cambio di batteria in alcune zone (anche se per un periodo di tempo limitato). Questo, chiaramente, non significa assolutamente che non si possa ottenere assistenza da terze parti.