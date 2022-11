Il MacBook Pro 2022 con chip M2 è tornato al minimo storico su Amazon

È di nuovo il momento giusto per comprare un nuovo potente MacBook Pro 2022 con chip M2. L’ultimo nato della famiglia di laptop Apple è infatti disponibile con uno sconto di quasi 250 euro su Amazon, tornando al minimo storico che si era visto solo due mesi fa. Con spedizione Prime inclusa, puoi riceverlo a casa già domani se lo acquisti adesso.

MacBook Pro 2022 con chip M2: un concentrato di potenza ad un’offerta sensazionale

MacBook Pro 2022 con chip M2 è il meglio se stai cercando un portatile che duri a lungo e che sia perfetto per la tua produttività mobile, che si tratti di lavori complessi o di studio. Il display retina da 13 pollici con una luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica è assolutamente spettacolare e ti regala immagini brillanti e dettagli assurdi.

L’intero sistema è appunto alimentato dal chip M2 di nuova generazione, che ti garantisce altissime prestazioni ed una efficienza energetica tale da offriti fino a 20 ore di autonomia. Inoltre, grazie a un sistema di raffreddamento attivo, il MacBook Pro 2022 è in grado di sostenere livelli di performance professionali senza mai fare una piega.

Il tutto arricchito dal design elegante che da sempre contraddistingue questa linea, per una scocca incredibilmente sottile e leggera considerato l’hardware che si porta dietro. A questo prezzo, MacBook Pro 2022 è praticamente irrinunciabile. Non fartelo scappare.

