Il Magic Mouse di Apple a 49 euro: l'AFFARE lo fai su eBay

Apple è un’azienda che non si limita a produrre dispositivi tecnologici di alta qualità, ma anche accessori che ne esaltano le funzionalità e il design. Gli accessori della casa ci Cupertino sono pensati per integrarsi perfettamente con i prodotti della mela, offrendo un’esperienza utente fluida e personalizzata.

Come nel caso del Magic Mouse che oggi è disponibile su eBay a soli 49 euro, il prezzo più basso del web. Si tratta di un risparmio del 51% rispetto al prezzo di listino di 99 euro. Un’occasione davvero unica.

Magic Mouse di Apple: design, qualità e tante funzionalità

Magic Mouse è il mouse wireless di Apple che ti permette di navigare e interagire con il tuo Mac in modo intuitivo e fluido. Grazie alla sua superficie Multi-Touch, puoi scorrere le pagine web, sfogliare le foto, ingrandire e ridurre i documenti con semplici gesti delle dita. L’accessorio si collega al tuo Mac tramite Bluetooth e ha una batteria ricaricabile integrata che dura fino a un mese con una sola carica. Se preferisci, funziona anche su Windows.

Il venditore che propone questa offerta ha il 97,7% di feedback positivi su migliaia di valutazioni e assicura la consegna gratuita in 2 giorni. Puoi acquistare il Magic Mouse con fiducia e riceverlo a casa tua in tempi brevi. Inoltre, puoi usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di eBay se il prodotto non dovesse corrispondere alla descrizione.

Non aspettare oltre, approfitta subito di questa offerta e acquista il Magic Mouse a 49 euro su eBay. Scoprirai un nuovo modo di interagire con il tuo PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.