Il magnifico Unicorno LEGO costa solo 9€!

L’Unicorno Magico con Arcobaleno LEGO Creator offre un’esperienza di costruzione coinvolgente con i suoi 322 pezzi. Questo set è progettato per bambini di età superiore ai 7 anni e consente loro di creare non uno, ma ben tre affascinanti animali fantastici: un unicorno, un cavalluccio marino e un pavone.

Il protagonista di questo set è indubbiamente l’unicorno, la creazione principale, caratterizzato da un corno dorato brillante, una criniera e una coda dai colori vivaci, oltre a zampe e zoccoli snodabili. La sua flessibilità consente di posizionarlo in varie posture, sia a quattro zampe che su due zampe posteriori.

Il cavalluccio marino, un altro straordinario animale costruibile, presenta una coda, pinne e testa mobili, consentendogli di muoversi realisticamente nell’acqua.

Il pavone, un’icona di eleganza e colore, è caratterizzato da una lunga coda svolazzante e occhi mobili che aggiungono un tocco di realismo.

Completando il set, troverai un supporto arcobaleno in mattoncini LEGO, ideale per esporre questi fantastici animali nella cameretta dei bambini. L’Unicorno Magico con Arcobaleno LEGO Creator offre un’esperienza davvero coinvolgente e variegata, stimolando l’immaginazione dei bambini. È un regalo ideale per bambine e bambini appassionati di animali fantastici, offrendo ore di divertimento costruttivo e stimolante.