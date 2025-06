Il mediogamma che convince: Nothing Phone (3a) Pro è in offerta ora

Nothing Phone (3a) Pro è lo smartphone del momento. Bello, completo e con una potenza che non lascia niente al caso ma, anzi, ti offre un dispositivo di ultima generazione con ogni compartimento pronto a brillare. È in sconto su Amazon nella versione da 256GB di memoria e in colorazione grigia. Insomma, se devi acquistare un nuovo telefono non farti scappare questo mediogamma e acquistalo subito con 419 euro invece di 479 euro subito.

Lo smartphone che stupisce è il Nothing Phone (3a) Pro

Basta osservarlo per capire che Nothing Phone (3a) Pro è uno smartphone diverso dal solito. Nel corso degli anni il brand è riuscito a conquistare la fiducia di chi lo sceglie con dei prodotti che mantengono un prezzo contenuto eppure non fanno a meno di tecnologie di ultima generazione. Questo prodotto? Ne è l’esempio con la sua estetica stravagante che però non sacrifica per niente il grip e la comodità di tenerlo in mano e farci di tutto e di più. Disponibile in colorazione grigio è spettacolare in tutto e per tutto.

Inizia a stupirti con il display da 6,77 pollici che non solo è ampio ma vanta un pannello AMOLED flessibile per colori profondi, vividi e realistici così da replicare la realtà in ogni schermata e app. Risoluzione avanzata con il Full HD+ e fluidità avanzata grazie a cui non solo le applicazioni ma anche lo streaming e il gaming mobile acquistano eccellenza. In fin dei conti il processore Snapdragon unito a 256GB di memoria ti consentono di fare di tutto e di più, tra cui immortalare mille ricordi diversi. Quest’ultima funzione grazie all’accoppiata vincente con la telecamera con periscopio da 50MP e Ultra Zoom 60x per fotografare persino la luna. La batteria? Un’altra chicca che amerai.

A soli 419 euro su Amazon, il Nothing Phone (3a) Pro è lo smartphone che acquisti oggi. Approfitta subito dello sconto del 13%.