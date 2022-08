Il miglior robot per le pulizie al prezzo migliore: eccolo

Facile dire “migliore”, ma lo diciamo a ragion veduta dopo averlo provato e messo a confronto con altri robot del suo genere. Il valore è ben espresso dal prezzo, sicuramente al di sopra della media, ma lo sconto proposto in queste ore nel contesto delle offerte Amazon di Settembre è di quelli che si fanno notare: 400 euro avanzati, infatti, rendono il Deebot X1 Turbo di Ecovacs una grande occasione.

Spazza in modo intelligente, pulisce in modo approfondito. Non come gli altri e la cosa è evidente fin dai primi cicli: l’aspirazione potenziata non lascia briciole sul passaggio ed il particolare sistema di pulizia fa decisamente la differenza.

Ecco perché il 31% di sconto è qualcosa di importante: 899 euro contro i 1299 euro originali è un prezzo con il quale accedere ad un sistema nel quale si può finalmente delegare la pulizia di casa ad uno strumento affidabile e completo.

Deebot X1 Turbo

Ideale per gli anziani, oppure per quanti sono impegnati per gran parte del giorno e non possono dedicare il tempo libero alle pulizie: si controlla da remoto e, addirittura, consente di visualizzare su smartphone le immagini del ciclo di pulizia per poter verificare in tempo reale che tutto stia avvenendo nel migliore dei modi.

La spazzola per la pulizia del pavimento viene ripulita con un getto d’acqua interno: il Deebot X1 Turbo divide l’acqua nuova da quella sporca in due recipienti distinti, dunque l’unico vero onere che resta è ricaricare uno dei serbatoi nel momento stesso in cui si scarica l’altro. Vedere dal vivo lo sporco raccolto è semplice proprio grazie all’acqua residua, la cui opacità testimonia la capacità delle spazzole di andare a fondo con un passaggio in grado di raccogliere con efficacia ogni tipo di sporco:

899 euro solo per pochi giorni. Poi basteranno pochi comandi sull’app per avere il pavimento sempre pulito.

