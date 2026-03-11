 Il miglior smartwatch sotto i 100€ è il CMF Watch 3 Pro: compralo su Amazon
CMF Watch 3 Pro è lo smartwatch dall'estetica classica ma delle funzioni smart: salute, vita e sport in offerta su Amazon.
Tecnologia
Vuoi acquistare un accessorio tech ma non sai quale scegliere? Se è uno smartwatch ciò che ti interessa, opta per CMF Watch 3 Pro e rimarrai contento. Il perfetto orologio che integra le funzioni smart per vita, salute e sport senza però appesantirti il polso oppure obbligarti a una spesa enorme. Con lo sconto in corso su Amazon, l’occasione è ancora più ghiotta perché risparmi il 23% elo compri a soli 75,90€ subito. Cosa aspetti? 

CMF Watch 3 Pro batte tanti altri modelli: smartwatch di grandissimo valore

Colpisce fin dal primo momento con la sua estetica semplice eppure d’impatto. CMF Watch 3 Pro, infatti, è uno smartwatch da indossare tutti i giorni senza alcun timore: è realizzato con i migliori materiali per essere resistente e messo alla prova in tutte le situazioni. Ad esempio non aver paura di fargli toccare l’acqua quando ti alleni o quando vivi la tua giornata perché è stato creato ad hoc: con certificazione IP68 è impermeabile fino a 3 metri di profondità!

Detto ciò, l’orologio intelligente si collega sia ad Android che ad iOS. Scaricando l’applicazione Nothing X, ottieni la sincronizzazione completa e sfrutti le sue potenzialità nel quotidiano. Non solo monitora cosa accade dentro il tuo corpo, ma ti permette di avere uno smartphone al polso con chiamate via Bluetooth, Quick replies e notifiche dalle app che ti tengono aggiornato. Leggi e muoviti nel suo menù in modo confortevole attraverso il display AMOLED da 1,43 pollici e scegli cosa fare. I sensori nascosti al suo interno sono dedicati a:

  • rilevazione del battito cardiaco e dati sul cuore;
  • analisi del sonno avanzata con dati sulle varie fasi del riposo;
  • monitoraggio dell’attività fisica attraverso dati su calorie, distanze e saturazione;

Tra le altre caratteristiche dello smartwatch CMF, ti cito:

  • una batteria con 13 giorni di autonomia;
  • Dual Band GPS integrato;
  • alta personalizzazione con oltre 120 quadranti (anche Always On) a disposizione;
  • 131 modalità di allenamento. 

La promozione ti aspetta su Amazon

Sotto la soglia dei 100 euro, CMF Watch 3 Pro è uno smartwatch a cui non dire di no. Bello, potente e completo in termini di funzioni.Compralo subito a soli 75,90€ con lo sconto del 23% su Amazon.

CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43

CMF Watch 3 Pro – Smartwatch con Display AMOLED da 1,43″, 13 giorni di autonomia, Dual-band GPS integrato, chiamate Bluetooth e monitoraggio della frequenza cardiaca – Grigio chiaro

