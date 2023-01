Il Mini PC Fanless con 16GB RAM e SSD da 512GB lo paghi con 80€ di sconto su Amazon

Amazon.it si è ormai specializzata nella proposta di Mini PC di ogni tipo e quello di oggi non è da meno. La soluzione firmata AceMagician, un Mini PC Fanless pensato per essere super silenzioso, con 16GB di RAM e SSD da 512GB lo paghi con ben 80 euro di sconto se applichi il coupon che trovi in pagina.

Ti consigliamo di affrettarti perché in questi casi i coupon si esauriscono davvero in fretta: il computer è già disponibile, quindi ti arriverà a casa praticamente subito.

Mini PC Fanless: le proprietà di un piccolo computer silenziosissimo

Grazie al suo design fanless, il Mini PC oggetto di questa offerta è in grado di garantirti un’operatività senza mai farsi sentire. Proprio così: il rumore emesso anche in condizioni di utilizzo è di 0dB, rendendolo perfetto anche per il lavoro notturno o comunque se sei una di quelle persone che adorano avere una macchina che non emetta il minimo suono.

Il tutto per sfruttare una scheda tecnica che include un processore Intel Jasper Lake di undicesima generazione affiancato da 16GB di RAM e da un SSD da 512GB. Questo lo rende il PC perfetto per il lavoro da ufficio, l’intrattenimento e persino qualche piccolo gioco.

Il case compatto dal peso complessivo di 700 grammi ti permette di posizionarlo dove vuoi ed arriva nella confezione con uno stand magnetico per montarlo anche in modo strategico dietro ad un monitor, così da farlo letteralmente sparire.

Ti consigliamo dunque di approfittare subito del coupon sconto che trovi in pagina per pagare questo fantastico piccolo computer con un risparmio di 80 euro sul prezzo ufficiale. Sarà un acquisto che non ti pentirai di avere fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.