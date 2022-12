Il Mini PC più piccolo di un mouse ti costa solo 129 euro su Amazon

Stavi cercando un Mini PC perfetto per le esigenze più comuni e immediate, non vuoi spendere troppo e portarlo facilmente con te? Cosa c’è di meglio allora di questo Stick, un vero e proprio computer più piccolo di un mouse che puoi acquistare su Amazon a soli 129 euro.

Tutto quello che devi fare per averlo a questo incredibile prezzo è applicare il codice sconto che trovi in pagina: con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani pronto a scoprire questa incredibile meraviglia tecnologica.

Il Mini PC Stick: un computer a portata di tasca…letteralmente

Questo Mini PC che puoi portare con te davvero in tasca è dotato di un processore Intel Celeron Atom x5-Z8350, con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato, 8GB di RAM e memoria interna da 128GB espandibile con schede di memoria microSD.

Grazie al plug HDMI 4K puoi collegarlo a qualsiasi monitor per avere subito un computer perfetto per piccole attività come scuola, università, lavoro d’ufficio, navigazione web, acquisti online e intrattenimento in streaming.

Nonostante le dimensioni minute è un sistema dotato di tutto quello che serve, con modulo WiFi 2.4G/5GHz, Bluetooth 4.2 e porte USB 2.0 e USB 3.0. Il design senza ventola garantisce il risparmio energetico e l’assenza di rumore: non è solo piccolo, ma anche incredibilmente silenzioso. Sarà davvero invisibile.

Approfitta quindi subito dell’offerta Amazon per acquistare il Mini PC Stick ad appena 129 euro. Applica il coupon sconto che trovi in pagina e scopri quanto sia incredibile la tecnologia che ha partorito questo computer davvero microscopico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.