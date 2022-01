Il Minis Forum JB95 al minimo storico. L'affare del giorno!

Torna in offerta, ma stavolta segnando un nuovo minimo storico, uno dei migliori Mini PC per rapporto prezzo/prestazioni. Sto parlando del Minis Forum JB95, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel e aggiornabile a Windows 11, disponibile su Amazon a soli 271 euro.

Mini PC Minis Forum JB95: caratteristiche tenciche

Il design è decisamente elegante e discreto, con uno chassis completamente in metallo nero. All’interno ospita un processore Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 256GB. Il tutto è completamente aggiornabile, a partire dalla RAM che può essere portata agevolmente a 16GB grazie ai 2 slot SODIMM. Per quanto riguarda l’archiviazione di massa è possibile sia sostituire l’SSD preinstallato che aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Una configurazione estremamente flessibile e versatile, ideale per l’utilizzo professionale, ma anche per quello domestico in alternativa ai tradizionali mid-tower. Una soluzione in grado di ridurre notevolmente l’ingombro senza grossi sacrifici sul fronte delle prestazioni.

Il processore è già inserito nell'elenco di compatibilità Microsoft, ed è quindi aggiornabile a Windows 11 non appena l'upgrade sarà disponibile. Anche dal punto di vista della connettività, il PC non lascia desiderare nulla. Le porte USB sono 4 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due di cui una HDMI e una DisplayPort. Queste si sommano ad una porta USB Type-C insieme alla quale consentono di gestire fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere velocità e stabilità della rete. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono naturalmente Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Minis Forum JB95 è disponibile su Amazon a soli 271,99 euro per un risparmio di ben 68 euro sul prezzo di listino.