Il Ministero per l'Innovazione assume: posizioni aperte

Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale assume. Sono varie le posizioni aperte da pochi giorni a questa parte e direttamente tramite il sito ufficiale del dicastero è possibile portare avanti la propria candidatura in attesa del vaglio dei funzionari.

Si tratta in gran parte di figure tecniche, “esperti in grado di contribuire alla gestione e allo sviluppo di progetti nella digitalizzazione“. Una buona opportunità di crescita professionale, insomma, in un ruolo importante per il futuro tecnologico del Paese.

Ministero dell'innovazione: le posizioni aperte

Queste le posizioni lavorative aperte in questa fase: