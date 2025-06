Il mouse che riduce la tensione su mano, polso e avambraccio

Se passi molto tempo al PC tra lavoro e svago, hai assolutamente bisogno di un mouse verticale. È quel tipo di mouse che ti consente di ridurre lo stress su polso e mano e avere una presa più naturale del mouse. Oggi su Amazon trovi in offerta il mouse verticale Anker e puoi pagarlo solamente 14,39€ con il 24% di sconto.

3 ragioni per scegliere il mouse verticale Anker

Design ergonomico “handshake” per ridurre l’affaticamento

Sensibilità regolabile 1000/1600 DPI e 5 pulsanti utili

Compatto, robusto e plug & play

Perché non puoi fare a meno di un mouse verticale

La principale caratteristica dei mouse verticali rispetto a quelli tradizionali è data dalla forma. Hanno infatti un’inclinazione tale da permettere al polso e all’avambraccio di rimanere in una posizione più naturale e senza torsioni.

In questo modo si ha un’impugnatura più rilassata che aiuta a ridurre la tensione su tendini e muscoli. È un sistema che apparentemente sembra scomodo, ma che in realtà risulta estremamente più vantaggioso, soprattutto per chi passa molte ore al PC. Con questo mouse non solo ti stancherai di meno, ma lavorerai meglio e avrai modo di prevenire i classici fastidi, dolori e infortuni che interessano coloro che sollecitano quotidianamente mano e polso.

Oltre a essere comodo è perfettamente funzionale. Oltre alla classica rotella con i due tasti principali, il mouse verticale Anker integra due pulsanti aggiuntivi per andare avanti e indietro tra le pagine web e uno dedicato a modificare la sensibilità dei DPI.

Ideale per chi…

Passa molte ore al PC e vuole evitare dolori da RSI

Lavora con CAD, Office o naviga continuamente

Vuole ergonomia funzionale a un costo contenuto

Se stai predisponendo la tua postazione di lavoro a casa o quella da gaming, l’offerta sul mouse verticale Anker è un’occasione da non perdere. Con meno di 15€ acquisti un dispositivo fondamentale capace di migliorare significativamente la qualità del tempo che trascorri davanti al PC.