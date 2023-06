Il mouse Microsoft Surface è elegante e raffinato: su Amazon in offerta

Se stai cercando un mouse wireless elegante e funzionale per il tuo Surface o per qualsiasi altro PC o dispositivo con connessione Bluetooth, non perdere questa occasione imperdibile su Amazon: il Microsoft Surface Mouse Mobile Wireless è disponibile a soli 27,60 euro invece di 39,99 grazie al doppio sconto applicato automaticamente al checkout. Un risparmio del 31% su un prodotto di qualità e design.

Il Microsoft Surface Mouse Mobile Wireless è il partner perfetto per il tuo Surface o per qualsiasi altro dispositivo con connessione Bluetooth 4.0/4.1. Si tratta di un mouse sottile e leggero, con due pulsanti (clic sinistro e destro) e una rotellina di scorrimento. La tecnologia di rilevamento del movimento è ottica, per una maggiore precisione e fluidità.

Mouse Microsoft Surface in offerta: scopri l’eleganza e la precisione

Il mouse si connette facilmente al tuo dispositivo senza bisogno di chiavette USB o cavi, e ha un’autonomia di ben 12 mesi con due batterie AAA incluse nella confezione. Il mouse ha un colore platino che si abbina perfettamente al design elegante e minimalista dei prodotti Surface, ma è compatibile anche con altri dispositivi Windows 10/8.1/8, Mac OS 10.10.5/10.11.1/10.11.4 e Android 4.4.2-5.0.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata e approfitta subito del doppio sconto su Amazon per acquistare il Microsoft Surface Mouse Mobile Wireless a soli 27,60 euro invece di 39,99. Ti basterà inserire il prodotto nel carrello e procedere al checkout per vedere applicato lo sconto automaticamente. Affrettati prima che finisca la scorta.

Per maggiori informazioni sul prodotto, puoi consultare la pagina dedicata su Amazon o leggere le recensioni positive dei clienti che lo hanno già acquistato. Non perdere tempo e ordina ora il tuo Microsoft Surface Mouse Mobile Wireless a prezzo scontato.

