Il Natale di Apple Music: provala per 3 mesi a 0,99€

Il periodo delle feste porta con sé una nuova offerta dedicata agli utenti che vogliono scoprire Apple Music per la prima volta. La piattaforma propone una promozione natalizia che azzera del 99% il costo dei primi tre mesi: ora costa solo 99 centesimi al mese, con accesso illimitato al catalogo completo e alla massima qualità audio.

Terminato il trimestre promozionale, ciascuno può decidere se proseguire al prezzo standard di 10,99€ mensili oppure interrompere l’abbonamento senza costi.

Cosa include la promozione e come attivarla in pochi passaggi

L’iniziativa offre l’accesso a uno dei cataloghi più vasti del panorama musicale digitale. Apple Music mette a disposizione oltre 100 milioni di brani, ascoltabili senza pubblicità e disponibili on demand. Le selezioni spaziano dai classici della musica internazionale alle nuove uscite, con contenuti esclusivi come sessioni live, interviste e raccolte curate dagli editor editoriali della piattaforma.

Tra le funzioni più apprezzate troviamo Music Sing, pensata per trasformare il dispositivo in un karaoke, e le modalità di ascolto in audio spaziale e lossless, che puntano su una resa sonora più immersiva.

Per attivare la promo basta aggiornare il proprio iPhone, iPad o Mac alla versione più recente del software, andare sul sito di Apple Musice accedere con il proprio Apple ID.

La promozione è riservata a chi non ha mai avuto un abbonamento Apple Music attivo. Un’occasione ideale per chi desidera provare il servizio, scoprire nuove playlist o riscoprire artisti preferiti con una qualità sonora superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.