Il notebook più venduto su Amazon: W11, SSD 256GB e 12GB di RAM a 269€

Se sei alla ricerca di un notebook economico in grado di accompagnarti nel lavoro, nello studio o per lo svago, dovresti dare un’occhiata a quello che è il PC portatile in cima alla classifica dei più venduti su Amazon.

Parliamo di questo Jumper da 14 pollici, dotato di monitor Full HD, 12 GB di RAM e SSD da 256 GB: il prezzo è di soli 269,99 euro con spedizione Prime inclusa, con uno sconto clamoroso del 70% rispetto al suo costo ufficiale di listino. Ti consigliamo di affrettarti perché va spesso facilmente a ruba.

Perché questo notebook è il più venduto su Amazon

La sua popolarità è dovuta senz’altro al prezzo estremamente accessibile per quello che resta un notebook dal design elegante, leggero e molto facile da portare in giro. Perfetto per tutte le più comuni esigenze, è dotato anche del sistema operativo più recente, insieme ad un ottimo monitor Full HD.

Il processore è un Intel Celeron progettato per garantire un basso consumo energetico ed alte prestazioni: la batteria dura tantissimo ed è in grado di assicurare un’autonomia fino a 8 ore di utilizzo. Sorprendente la dotazione delle porte, che include tutto ciò di cui si può avere bisogno tra USB 3.0, USB 2.0, slot per schede TF con cui espandere la memoria e mini HDMI.

Il notebook supporta naturalmente il WiFi a doppia banda e il bluetooth, il tutto in una scocca dal peso complessivo di 1.25 chilogrammi. Aggiungilo adesso al carrello e completa il tuo affare: solo 269,99 euro per il PC portatile più popolare di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.