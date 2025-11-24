Il nuovissimo Amazon Echo Dot Max è in sconto grazie al Black Friday

Appena uscito sul mercato e già in sconto. Se hai adocchiato Amazon Echo Dot Max e lo vuoi fare tuo, approfitta del Black Friday 2025 per compralo a prezzo ridotto. La casa diventa smart con un solo acquisto e Amazon Alexa arricchisce la tua quotidianità con comodità senza limiti. Cos’ha di speciale questo dispositivo? Prima di scoprirlo approfitta dello sconto eportalo a casa a soli 99,90 euro su Amazon in una delle tre colorazioni disponibili.

Amazon Echo Dot Max è un prodotto che si fa notare. Piccolo e ideale da posizionare ovunque all’interno della casa. Grazie a lui puoi sbloccare tutte le funzioni di Amazon Alexa e goderti un dispositivo di ultima generazione. È disponibile in tre colorazioni differenti per rimanere sul classico oppure dare un tocco di colore. Questo Hub per la tua casa intelligente integra tutto ciò che stai cercando tra cui le impostazioni per tutelare la tua privacy. Disattiva i microfoni e goditi i momenti personali senza alcun timore.

Rispetto a tutti gli altri modelli sul mercato (precedenti alla nuova linea), il prodotto è dotato di una cassa audio di grande qualità. L’audio è avvolgente con una risoluzione così elevata da non richiede accessori aggiuntivi. Chiedi all’assistente di riprodurre i tuoi brani preferiti e ti sentirai nel bel mezzo di un concerto ogni volta che vorrai. Alexa, poi, è in grado di fissare appuntamenti, timer, sveglie, promemoria ma anche di rispondere alla tue domande, di farti rimanere in contatto attraverso le chiamate e ovviamente di gestire i prodotti collegati. Lampadine, telecamere, citofoni, sistemi di regolamento della temperatura e così via. Un mondo di possibilità in formato mini.

Compralo subito a soli 99,90 euro su Amazon. Echo Dot Max lo porti a casa e ottieni tutti i vantaggi del mondo smart.