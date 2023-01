Il nuovo ASUS Vivobook 15 è già in super offerta (-150€)

A neanche due mesi dal lancio, il nuovo ASUS Vivobook è già in offerta su Amazon. Acquistandolo oggi questo fantastico notebook con Windows 11 te lo porti a casa con 599 euro invece di 749. La spedizione Prime inclusa ti permetterà di riceverlo a casa praticamente subito pronto per sfruttare le meraviglie di un PC portatile potente e versatile.

ASUS Vivobook 15: qualità al tuo servizio

ASUS Vivobook 15 si presenta con l’ultimo processore Intel Core i15 di dodicesima generazione, affiancato da 8GB di memoria RAM e 512 di spazio di archiviazione su SSD. Il tutto gestito da un’eccezionale dissipazione del calore che comprende una nuova ventola con tecnologia IceBlades che accelera il trasferimento del calore.

Da sottolineare la presenza di una cerniera a 180 gradi che ti permette di rendere più semplice la condivisione dei contenuti con chi ti sta intorno e di ASUS Antibacterial Guard, un trattamento speciale della superficie pensato per tenere lontani i batteri.

Con Windows 11 già preinstallato, batteria che dura a lungo, design solido ed elegante, ASUS Vivobook 15 non ha nulla da invidiare a soluzioni ben più esose in termini di prezzo. Specie se puoi acquistarlo oggi a soli 599 euro. Da non perdere.

