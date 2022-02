Il più grande giacimento d'oro si trova su un asteroide

Si chiama 16 Psyche l’asteroide dal valore inimmaginabile: si tratterebbe di un corpo celeste largo 210 chilometri posizionato tra Marte e Saturno e avrebbe la più grande riserva di oro mai vista. Il valore stimato, per ora, è 10.000 quadrilioni di dollari, una cifra assurda.

Facendo un rapido conto, visto che siamo 7,75 miliardi sulla Terra, se questo giacimento venisse ripartito in parti uguali tra tutte le persone, ne uscirebbero 1,3 miliardi di dollari a testa. La NASA ovviamente ha in programma una missione per il 2026 con l’obiettivo di raggiungerlo, studiarlo e capire poi come estrarre l’oro.

Il giacimento più grande d’oro di sempre si trova su un asteroide

Il 16 Psyche è distante dalla Terra tra i 179,5 e i 329 milioni di chilometri, un viaggio già di per sé molto complesso. Se a questo ci aggiungiamo anche le complicazioni per l’estrazione, non ci vuole tanto a capire che per il momento non si può fare niente.

In futuro però questo giacimento potrebbe portare molta ricchezza: il problema sono i calcoli temporali, visto che solo per studiarlo e capire come estrarre l’oro ci vorrebbero almeno 25 anni. Luciano Anselmo, ricercatore del laboratorio di dinamica del volo spaziale dell’Isti (Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione) del Cnr (Centro Nazionale delle Ricerche) di Pisa, ha detto: