Il POS senza commissioni ora conviene di più grazie alla promo di Axerve

Scegliere un POS senza commissioni è oggi più facile grazie ad Axerve che mette a disposizione dei suoi clienti Smart POS Easy. Il servizio in questione, infatti, consente di sfruttare un POS per accettare pagamenti con un canone mensile e senza alcuna commissione sui pagamenti. Ad arricchire il servizio c’è la dashboard online per il monitoraggio delle transazioni.

Per accedere a Smart POS Easy è sufficiente visitare il sito web di Axerve.

POS senza commissioni: ecco l’offerta di Axerve

Con Smart POS Easy senza commissioni è possibile accedere a una promozione esclusiva per ottenere un nuovo POS. Axerve, infatti, prevede:

un canone di 17 euro + IVA al mese per incassi fino a 10.000 euro all’anno tramite POS

per incassi fino a 10.000 euro all’anno tramite POS un canone di 22 euro + IVA al mese per incassi fino a 30.000 euro all’anno

Oltre i 30.000 euro, invece, viene applicata una commissione ridotta (1% + IVA) che riguarda solo l’importo eccedente la soglia indicata.

Per tutti i clienti che scelgono di affidarsi ad Axerve c’è la possibilità di utilizzare il POS Android PAX A920 Pro per accettare pagamenti. Questo POS ha connettività 4G, con SIM inclusa, oltre che Wi-Fi e permette la stampa dello scontrino. A gestire il POS c’è il sistema operativo Android.

Smart POS Easy senza commissioni è, quindi, la soluzione ideale per accedere a un POS vantaggioso e senza commissioni sulle transazioni. Si tratta di servizio indicato a varie tipologie di esercenti che, per un motivo o per un altro, hanno la necessità di eliminare le commissioni dai pagamenti con POS, mettendosi in regola con la normativa vigente.

Per richiedere subito il POS è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Tramite il sito Axerve, infatti, è possibile inviare la richiesta per l’attivazione del servizio in pochi passaggi.

