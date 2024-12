Il potente Mini PC di BMAX con W11 in FORTE SCONTO (coupon)

Perfetto per lavorare, ma non solo, BMAX MaxMini B5 Pro è in forte sconto su Amazon. Il Mini PC è caratterizzato da un potente comparto hardware, in grado di gestire anche le operazioni più pesanti. Approfitta del coupon dal valore di 60 euro per risparmiare sull’acquisto. Nella confezione sono inclusi il manuale utente, un cavo HDMI da 1,5 metri di lunghezza, l’adattatore per l’alimentazione e la staffa metallica per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

BMAX MaxMini B5 Pro: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti disponibili non appena rilasciati. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione. Per altri dettagli dai uno sguardo alla descrizione completa.

Processore AMD Ryzen 7 5825U con GPU AMD Radeon Graphics;

16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 2512 GB;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB-C e jack audio;

tre uscite video (HDMI, DisplayPort e USB-C) con supporto al 4K.

Non devi far altro che attivare il coupon per ottenere lo sconto di 60 euro sul listino ufficiale e acquistare il Mini PC di BMAX (modello MaxMini B5 Pro) al prezzo finale di soli 339 euro, nella configurazione hardware appena descritta.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita affidata alla rete logistica di Amazon e consegna direttamente a casa tua in un paio di giorni al massimo se lo ordini subito. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate è molto alto: 4,4/5.