Il power bank più comodo al mondo: iWalk mini scontato di oltre il 30%

Oggi vogliamo proporti un accessorio decisamente interessante da avare sempre con sé, ad un prezzo super scontato. Stiamo parlando del Mini Power Bank USB-C iWalk, un piccolo dispositivo pratico e indispensabile per chi fa un utilizzo intensivo dello smartphone (e non solo). Si tratta di un’offerta lampo disponibile per poche ore, ragione per cui se ancora presente vi consigliamo di effettuarne subito l’acquisto.

Mini power bank iWalk Gen 3: caratteristiche tecniche

Si tratta di un prodotto estremamente compatto, che può essere facilmente trasportato anche in tasca grazie anche al peso ridotto. La capacità è di 4500mAh sufficiente a ricaricare uno smartphone tra il 70% ed il 90% con una batteria completamente scarica. È presente, inoltre, un piccolo pulsante laterale che permette di verificare lo stato della batteria in modo da avere sempre sotto controllo l’autonomia residua. Ottima la porta USB Type-C passthrough che permette di ricaricare contemporaneamente power bank e smartphone con un solo cavo. Comodo anche il coperchio integrato che protegge l’interfaccia Type-C durante il trasporto.

Si tratta di un dispositivo molto diverso dai tradizionali power bank. La capienza è senza dubbio ridotta, ma la praticità è semplicemente impareggiabile. Da non sottovalutare, infatti, è l’assenza di cavi: il power bank va inserito direttamente sotto lo smartphone a cui rimane fissato. Questo rende decisamente più comodo l’utilizzo del cellulare, anche quando in ricarica. Le dimensioni estremamente ridotte poi, rendono il dispositivo utilizzabile anche con accessori come selfie stick, senza alcun intralcio. Insomma, seppur con una capacità ridotte rispetto agli enormi power bank classici, si tratta di un accessorio che vale la pena prendere in considerazione, soprattutto da chi ama trascorrere molto tempo fuori casa.

Grazie all’offerta sopracitata, può essere acquistato su Amazon a soli 20,39 euro con un risparmio di ben 11,60 euro sul prezzo di listino.