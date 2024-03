Il prezzo della Smart TV Hisense da 65" 4K è CROLLATO su Amazon

Questa Smart TV Hisense da 65 pollici con risoluzione 4K e dotate di tutte le tecnologie di ultima generazione sia per la visione dei contenuti, che per il gaming, può essere il tuo grande affare del giorno su Amazon. Grazie al nuovo sconto puoi acquistarla infatti al minimo storico assoluto di 499 euro: e scegliendo il metodo di pagamento Cofidis al checkout puoi pagarla in comode rate a tasso zero.

Smart TV Hisense 65″ 4K in offerta: le caratteristiche

La Smart TV Hisense da 65″ con risoluzione UHD nasce per offrirti un’esperienza di visione straordinaria grazie alla sua tecnologia avanzata di ultima generazione. Il pannello garantisce immagini nitide, dettagliate e realistiche, sia per i contenuti multimediali che per il gaming, con il supporto di HDR10+ e Dolby Vision che migliorano ulteriormente la qualità agendo sulla gamma dinamica e sui colori.

L’interfaccia VIDAA U6 integrata ti permette di accedere facilmente, direttamente dal tuo telecomando, alle app di streaming più famose come Netflix, YouTube, Rai Play, Prime Video, Disney+, DAZN e molte altre ancora. Inoltre, con Alexa puoi controllare il televisore con i semplici comandi vocali, semplificando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Sguardo anche al gaming con la Game Mode Plus, che riduce al minimo il ritardo dell’input e ottimizza la qualità dell’immagine per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. E, per la TV generalista, puoi contare sul tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, che consente di sintonizzare facilmente canali digitali terrestri e satellitari ad alta definizione.

Una Smart TV completa, dal pannello splendido che oggi puoi acquistare al minimo storico di 499 euro, con tanto di pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis da selezionare al momento del checkout.