Il prezzo di questo monitor Philips da 27" Full HD è CROLLATO su Amazon

Perfetto per studio e lavoro, questo monitor Philips da 27 pollici con risoluzione Full HD è pronto ad arricchire la tua postazione. Oggi puoi acquistarlo su Amazon al prezzo eccezionale di soli 109 euro invece dei 149 di listino.

Monitor Philips 27″ FHD in offerta: le caratteristiche

La risoluzione Full HD di questo monitor da 27 pollici ti assicura immagini nitide e dettagliate, perfette per studiare, lavorare o per l’intrattenimento in streaming. Grazie al pannello IPS, gli angoli di visione sono estremamente ampi, consentendo una visualizzazione chiara e uniforme da qualsiasi posizione.

In proposito, il monitor è dotato di una modalità Low Blue Mode, progettata per ridurre l’affaticamento degli occhi riducendo la luce blu emessa dallo schermo, particolarmente utile durante sessioni prolungate di utilizzo.

Le cornici sottili, conosciute anche come 3 Side Frameless, offrono un design elegante e moderno, massimizzando la superficie di visione e facilitando l’uso di più monitor affiancati per creare una configurazione multi-display senza interruzioni.

Per quanto riguarda le connessioni, il monitor dispone di porte HDMI, DVI e VGA, offrendo una varietà di opzioni per collegare dispositivi esterni come computer, console di gioco o lettori multimediali. Inoltre, è presente un’opzione di audio integrato per un’esperienza audio completa.

Predisposto al montaggio a muro grazie al supporto VESA, questo monitor è un vero affare: acquistalo adesso a soli 109 euro.