Il Prime Day di Arlo Pro4 è già iniziato: sconti fino a -48%

Perché aspettare il Prime Day, quando lo si può anticipare? Con un’offerta che dura “come le batterie dei propri device“, Arlo ha dunque già avviato da alcune ore la propria promo “Early Bird” per un paio di interessanti kit della serie Arlo Pro4.

Arlo Pro4

Sconti d’alta quota, insomma, per chi fin da oggi intende costruire il proprio sistema di videosorveglianza. Questi i bundle disponibili:

Il momento è ideale per approfittarne, insomma: sconti di questo tipo portano il sistema di videosorveglianza Arlo Pro4 al miglior prezzo disponibile, abbattendo il costo complessivo per rendere la sicurezza casalinga a portata di tutti.

Il risultato che si potrà ottenere è un video 2K con connessione Wifi e angolo di visualizzazione di 160 gradi e sirena integrata. Non serve alcun abbonamento: lo streaming è live, gli avvisi di movimento arrivano direttamente sullo smartphone ed un faretto integrato è in grado di illuminare l’area monitorata per superare ogni problema di luminosità.

Offerte già cominciate (qui e qui), ma destinate in ogni caso a terminare in tempi brevi: il 10 luglio il prezzo tornerà ai livelli tradizionali e quando altri brand limeranno vagamente al ribasso i propri prezzi, chi ne ha approfittato oggi avrà già il proprio impianto in funzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.