Il Product Design digitale è facile con Domestika: corso in sconto del 70%

Un buon progetto digitale non si contraddistingue soltanto dal suo design, ma soprattutto da come vengono soddisfatte le esigenze dell'utente e l'obiettivo finale del business. Questo è il fulcro del corso “Product Design digitale con Lean e UX” proposto da Domestika, in sconto ancora per poche ore al prezzo di 11,90 euro, un risparmio del 70% rispetto al prezzo originale. Insegnante del corso sarà Óscar SP, un designer di prodotti e UX che ha lavorato per diverse importanti aziende del settore.

Product Design digitale: partiamo dalle basi

Óscar insegnerà all'utente in modo pratico i concetti e le tecniche più efficienti per imparare a progettare prodotti digitali che si adattino alle reali esigenze del cliente finale, partendo dalle basi del mestiere come ricerca documentale, interviste e sondaggi. L'obiettivo è quello di mettere a punto e sviluppare, attraverso tutti questi concetti, un metodo di lavoro di default che possa essere sfruttato per ogni progetto successivo. Durante le lezioni, 32 per una durata complessiva di 4 ore e 16 minuti, l'utente realizzerà un prototipo interattivo di un'applicazione o di un sito web basato su un'idea o un'esigenza di mercato.

Il corso di Domestika, in offerta al 70% al prezzo di 11,90 euro, è rivolto ai designer UX che vogliono aggiornarsi, designer UI che non conoscono l'interfaccia UX, designer e creativi che vogliono migliorare ed ottimizzare il proprio processo lavorativo, nonché imprenditori e stakeholder. Non sono necessarie conoscenze precedenti per seguire le lezioni: soltanto voglia di fare ed imparare. Il corso è interamente in spagnolo con sottotitoli in italiano; al termine l'utente riceverà un attestato personalizzato firmato dall'insegnante da pubblicare nel proprio portfolio.