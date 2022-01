Il rapporto di Norton: 1 giocatore su 2 ha subito un attacco informatico

Il Norton Cyber Safety Insights Report 2021, condotto fra più di 700 adulti americani che videogiocano online, ha rilevato che quasi la metà dei player americani (47%) ha subito un attacco informatico ai propri account o dispositivi. Di questi, più di 3 su 4 (76%) riferiscono di essere stati finanziariamente colpiti di conseguenza, perdendo in media ben 744 dollari. Lo studio ha anche rivelato risultato sconcertanti sui rischi informatici da giocatore a giocatore e su tutto ciò che sarebbero disposti a fare per vincere.

Quasi un player su quattro (il 23%) potrebbe hackerare l'account di un amico, famigliare o partner se ciò dovesse dare loro un vantaggio a livello competitivo. Un sentimento piuttosto diffuso soprattutto fra gli hardcore player. Questi dati, uniti ad una serie di comportamenti poco sicuri, ha determinato l'aumentata incidenza dei cyber-attacchi. Come proteggersi? Fra i suggerimenti di Norton c'è l'utilizzo di software antivirus che offrano una protezione avanzata, come – ad esempio – Norton 360 for Gamers: progettato per tutti i videogiocatori, l'antivirus è in offerta a 34,99 euro sottoscrivendo un abbonamento annuale.

La maggior parte dei giocatori intervistati, inoltre, hanno difficoltà con le basi della sicurezza informatica, a tal punto da adottare abitudini piuttosto rischiose Un esempio è utilizzare la medesima password per più di un account o dispositivo (47%), condividere informazioni personali (come nomi o date di nascita) durante il gioco online (39%) oppure durante il download di componenti aggiuntivi quali skin o personaggi da un sito web di terze parti (29%). Anche il problema del doxxing è piuttosto concreto. Fra chi è stato vittima di un attacco informatico, in un caso su cinque (21%) si trattava proprio di doxxing con conseguente furto di informazioni personali e la loro condivisione online.

