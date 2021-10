Il re dei diffusori Bluetooth al minimo storico: Bose SoundLink Revolve+ II

Quella che ti riportiamo in questo articolo è un’offerta sul re indiscusso dei diffusori portatili Bluetooth. Stiamo parlando naturalmente del Bose SoundLink Revolve+ II, il top di gamma dell’azienda che offre l’indiscussa qualità del suono Bose, associata ad una versatilità impareggiabile oggi al minimo storico.

Speaker Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ II: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio il design, con una forma conica ed una maniglia in tessuto per il trasporto. La forma non è scelta a caso, ma pensata per una diffusione del suono omogenea a 360 gradi. I driver, infatti, insieme al deflettore acustico omnidirezionale consentono al suono di espandersi in maniera uniforme da qualsiasi parte si ascolti. Se da un lato ormai la qualità del suono rappresenta una garanzia però, è dal punto di vista funzionale che il SoundLink Revolve+ II sorprende. Innanzitutto, non manca un microfono integrato che consente di utilizzare l’altoparlante come vivavoce Bluetooth. Ottima naturalmente l’integrazione con i dispositivi Bose Smart Home grazie a SimpleSync, che consente di riprodurre la stessa musica su tutti i dispositivi.

Comoda la possibilità, direttamente dallo speaker, di accedere agli assistenti vocali Google Assistant e Siri grazie ad un pulsante dedicato. Non manca naturalmente la compatibilità con l’applicazione Bose Connect che consente due modalità di utilizzo: Stereo, collegando due SoundLink Revolve+ II insieme, o Party per collegare più diffusori collocati in punti diversi dell’ambiente. Aspetto da non sottovalutare è però la certificazione IP55 che rende lo speaker resistente ad acqua e polvere. Questo consente di utilizzare il dispositivo praticamente ovunque, anche sotto la pioggia o a bordo piscina. Trattandosi di un dispositivo wireless, un aspetto cruciale è inevitabilmente la batteria, ed anche in questo caso Bose ha svolto un ottimo lavoro. Si tratta, infatti, di uno degli speaker con la maggiore autonomia del mercato, nonostante la potenza che riesce ad esprimere: ben 17 ore di riproduzione.

Grazie ad uno sconto 11%, il Bose SoundLink Revolve+ II può essere acquistato su Amazon a soli 222,99 euro, ad ora prezzo più basso mai registrato.