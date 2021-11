Il re dei modem/router scontato di 100 euro: AVM Fritz!Box 7590

In occasione del Black Friday scende al suo minimo storico uno dei re indiscussi nel settore dei modem/router. Stiamo parlando naturalmente dell’AVM Fritz!Box 7590, modello di punta dell’azienda tedesca ed uno dei modem più ambiti di sempre per le sue prestazioni, disponibile su Amazon a soli 178 euro scontato di quasi 100 euro. Un vero e proprio affare.

Modem/router AVM Fritz!Box 7590: caratteristiche tecniche

Il Fritz!Box 7590 rappresenta uno dei modem più potenti attualmente disponibili sul mercato. Un modello high-end in grado di fornire una velocità combinata in Wi-Fi di ben 2533Mbps. Il modem è quindi compatibile con tutte le linee in Fibra attualmente presenti nel panorama internazionale. Parliamo, infatti, della versione International che supporta tutti i maggiori operatori, inclusa la Fibra di Tiscali. Tuttavia, è un investimento perfetto anche per chi viaggia su linee VDSL nell’ottica di un aggiornamento futuro. Supporta la funzionalità 4×4 MU-MIMO che consente di ottenere sempre le massime prestazioni su ogni dispositivo, grazie ad una gestione intelligente della banda. Si tratta di una soluzione ottimale per gli amanti dello streaming e del multiplayer online, che possono godere al massimo dei loro servizi senza accusare alcun rallentamento sulla linea.

Dal punto di vista della connettività, troviamo una dotazione di porte davvero incredibile. Nella parte posteriore trovano posto 4 porte RJ45 Gigabit LAN, che consentono di ottenere il massimo grazie alla connessione via cavo. Presenti due porte USB 3.0 che consentono di condividere con la rete qualsiasi dispositivo, dalla semplice stampante ai NAS. Non manca perfino la funzione di centralino con base dect che consente di collegare fino a 6 telefoni cordless, e due porte dedicate ai telefoni analogici. Chiudono la dotazione una VPN integrata per la massima sicurezza durante la navigazione, e l’applicazione dedicata per la gestione dai dispositivi mobili. In sostanza, al prezzo proposto, l'AVM Fritz!Box 7590 è il miglior modem che tu possa acquistare al momento, senza rinunciare a nulla nel modo più assoluto.

Grazie ad uno sconto del 34%, il modem/router è disponibile su Amazon a soli 178,98 euro, il prezzo più basso mai registrato.