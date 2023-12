Il regalo di Natale da parte di Sky è l'offerta per NOW

Sky ha confezionato un regalo di Natale inaspettato: la nuova offerta per NOW, con prezzi a partire da 6,99€ al mese per 12 mesi se si sceglie di attivare il Pass Entertainment e restare su NOW appunto per 1 anno. Ecco il link all’offerta.

E non è finita qui, perché ci sono interessanti novità anche per gli appassionati di sport. Quest’ultimo pass è in offerta a 9,99€ al mese per 12 mesi, invece di 14,99€ al mese. E a differenza dei pacchetti Sky, il Pass Sport di NOW dà accesso all’intera programmazione sportiva della pay-TV inglese.

Regalo di Natale Sky: arriva la nuova offerta per NOW

Scegliere la piattaforma streaming NOW a Natale è più conveniente. Merito della nuova offerta studiata da Sky per il suo servizio streaming, con il Pass Entertainment a soli 6,99€ al mese per 12 mesi, con accesso a tutte le serie TV italiane e internazionali più i migliori show targati Sky per tutta la famiglia.

L’altra ottima offerta ha per protagonista il Pass Sport, con prezzi a partire da 9,99€ al mese per 12 mesi invece di 14,99€ al mese. Oltre alle tre partite a turno di Serie A ogni settimana, gli utenti del Pass Sport hanno accesso a tutta la Serie B e Serie C, allo spettacolo delle grandi coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League), ai Mondiali di Formula 1 e MotoGP, a tutti i migliori tornei di tennis e al grande basket internazionale (Eurolega e NBA).

L’accesso a NOW, grazie alla nuova offerta di Natale, costa soli 6,99€ al mese per 12 mesi (Pass Entertainment).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.