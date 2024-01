Il Regolabarba King C. Gillette COSTA POCHISSIMO con questo sconto!

Il regolabarba King C. Gillette è la soluzione perfetta per gli uomini che desiderano un look impeccabile senza compromettere il comfort. Le lame affilate e resistenti del regolabarba sono realizzate con acciaio inossidabile di alta qualità, garantendo una rasatura precisa e confortevole. La loro autoaffilatura costante mantiene un’elevata efficacia nel tempo.

Grazie alla batteria Ni-MH a lunga durata, offre fino a 50 minuti di autonomia, consentendo un utilizzo prolungato durante l’intera giornata senza la necessità di ricariche frequenti. La sua funzione senza fili e ricaricabile offre un’ulteriore comodità, permettendoti di utilizzarlo liberamente senza essere vincolato da cavi.

Il rasoio King C. Gillette è dotato di 4 pettini facili da lavare, garantendo una manutenzione semplice e veloce. Con lunghezze che variano da 1 mm a 21 mm, questi pettini soddisfano tutte le esigenze di styling. Inoltre, la presenza di una mini testina radente consente una rasatura completa di collo e basette, garantendo una finitura dettagliata.

Il kit completo include una spazzolina di pulizia, un caricatore, testine lavabili e pettini, offrendo una soluzione completa per la cura della barba. Con King C. Gillette, non solo ottieni un look impeccabile, ma hai anche a disposizione tutti gli strumenti necessari per poi mantenerlo con facilità.

Con questo rasoio elettrico potrai fare uno “Style like a king”! Fallo tuo ora per soli 26,99€ visto l’ottimo sconto Amazon!