Il ricercatissimo Flipper Zero è in OFFERTA su Amazon (-17%)

Oggi non puoi perderti l’eccezionale opportunità di mettere le mani sul tanto ricercato Flipper Zero disponibile su Amazon a un incredibile sconto del 17%, abbassando il prezzo da 271 euro a soli 225 euro. È il momento perfetto per aggiudicarti questa gemma tecnologica a un prezzo davvero vantaggioso.

Flipper Zero in offerta: perché è così ricercato

Il Flipper Zero è molto più di un semplice dispositivo, è una porta d’accesso alle meraviglie dell’hacking etico e all’esplorazione dei sistemi di controllo degli accessi, NFC, Bluetooth, protocolli radio e tanto altro. Questo straordinario strumento è dotato di una serie di funzionalità avanzate che ti permetteranno di esplorare e analizzare il mondo digitale che ti circonda in modi sorprendenti.

Dotato di un’antenna a 433MHz e di un ricetrasmettitore per infrarossi posizionato strategicamente accanto ai pin da 3.3V, il Flipper Zero è una vera e propria cassetta degli attrezzi per gli appassionati di hacking. La porta USB Type-C e lo slot per la MicroSD aggiungono ulteriore versatilità, mentre il LED per lo stato e lo schermo da 1.4″ offrono una chiara visualizzazione delle tue attività.

Uno dei punti di forza del Flipper Zero è la sua capacità di lettura/scrittura RFID, ricetrasmissione RF, e la possibilità di lavorare con infrarossi. Ma le funzionalità non finiscono qui: questo straordinario dispositivo è in grado di emulare dispositivi, fungere da ponte USB per debug, flashing e fuzzing, ed è espandibile grazie all’aggiunta di schede e dispositivi esterni.

Va sottolineato che il Flipper Zero è un dispositivo open source, il che significa che non solo hai accesso a funzionalità avanzate, ma sei parte di una comunità in costante crescita. Sostenuto da un team di esperti ingegneri e programmatori, il Flipper Zero viene costantemente aggiornato e migliorato, garantendo a te, l’acquirente, un’esperienza sempre all’avanguardia.

Se hai sempre voluto scoprire il mondo dell’hacking etico e dell’esplorazione digitale in modo sicuro ed etico, il Flipper Zero è il tuo compagno ideale. Con l‘offerta straordinaria del 17% di sconto su Amazon, non lasciarti sfuggire questa occasione per mettere le mani su un dispositivo che aprirà nuove porte di conoscenza e scoperta.

