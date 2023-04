Il Robot aspirapolvere ultra piatto e potente oggi lo paghi MENO DI 100 EURO

Sognate di avere pavimenti di casa brillanti senza fare il minimo sforzo? Adesso si può con il Robot aspirapolvere marcato INSE, oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto del 9%.

Ciò vuol dire che potrete acquistare il dispositivo super potente e silenzioso a soli 99,99 euro, anziché 109,99 euro. La spedizione è gratuita con consegna possibile anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questo elettrodomestico vi svolterà letteralmente la vita quotidiana quindi non perdete tempo e correte ad ordinarlo su Amazon!

Robot aspirapolvere INSE: caratteristiche e funzionalità

Il Robot aspirapolvere E6 marcato INSE ha una forte potenza di aspirazione di 2000 Pa per una pulizia più accurata. Il design ultrapiatto con un’altezza di soli 6,9 cm scivola senza sforzo sotto i mobili e nelle aree difficili da raggiungere.

Il dispositivo supporta 4 modalità di pulizia, tra cui “Pulizia automatica”, “Pulizia casuale”, “Pulizia lungo le pareti” e “Pulizia a punti”. Così facendo offre risultati ottimali, con la possibilità aggiuntiva di passare liberamente da una modalità all’altra del robot tramite il telecomando.

La batteria di alta qualità da 2600 mAh fornisce fino a 120 minuti di tempo di lavoro e, quando la batteria è inferiore al 20%, torna automaticamente alla stazione di ricarica. In più è dotato di 26 sensori e di un sistema di collisione multifase per evitare urti e cadute e proteggere la tua casa.

L’aspirazione super forte assicura che più sporco (compresi peli di animali, pangrattato, chicchi di caffè, cibo per cani, ecc.) venga assorbito in modo più efficiente su tutte le superfici come legno duro, piastrelle, linoleum. Inoltre l’elettrodomestico non ha problemi a passare dal laminato a tappeti, garantendo una pulizia approfondita.

