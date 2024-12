Il Samsung Galaxy S25 avrà la ricarica wireless Qi2

Il prossimo mese dovrebbe essere annunciato il nuovo Samsung Galaxy S25 in tutte le sue declinazioni. Le novità in cantiere sarebbero molteplici tra cui, a quanto pare, anche la ricarica wireless Qi2.

Samsung Galaxy S25: ricarica wireless Qi2, ma a 15 watt

Lo riporta sul suo account X l’insider Jukanlosreve, il quale racconta che l’altro noto insider Ice Universe gli ha fatto sapere su Weibo che i Galaxy S25 abbracceranno lo standard. Non cambierà però la potenza della ricarica, che resterà ferma a 15 watt, come il Galaxy S24 Ultra con il suo standard Qi di prima generazione.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Qi2 si basa sullo standard MagSafe di Apple e presenta l’allineamento magnetico per dispositivi e accessori supportati. Qi2 è stato annunciato due anni fa, ma ad oggi pochissimi marchi di smartphone non Apple lo hanno adottato e i Samsung Galaxy S25 potrebbero rappresentare i primi top di gamma Android della categoria.

Considerando poi il fatto che Qi2 supporta anche diversi accessori che hanno un allineamento magnetico, la novità potrebbe permette di utilizzare custodie, cover, impugnature/prese pop e portafogli che si attaccano magneticamente ai nuovi smartphone della sudcoreana. Tuttavia occorre considerare che l’allineamento magnetico è una caratteristica opzionale in Qi2, pertanto Samsung potrebbe pure scegliere di non supportarlo.

Sempre restando in tema di alimentazione, corre altresì voce che il Samsung Galaxy S25 in variante base sarà dotato di una ricarica rapida da 25 W, mentre il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra probabilmente avranno il supporto per la ricarica rapida da 45 W attraverso lo standard USB PD PPS. Nessuno dei telefoni dovrebbe essere in dotazione con un caricabatterie e tutti e tre supportano Wireless PowerShare.