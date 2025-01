Il Samsung Galaxy S25 Slim non sarà lanciato questo mese

Alla presentazione dei nuovi smartphone della serie Galaxy S25 ormai manca davvero poco, l’evento Unpacked in occasione del quale Samsung li annuncerà è infatti fissato per il 22 gennaio prossimo, a San Jose (California). Tra i vari device parte della gamma di quest’anno dovrebbe figurare anche il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S25 Slim, ma stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni il dispositivo non verrà lanciato questo mese e con ogni probabilità sarà necessario attendere la primavera.

Samsung Galaxy S25 Slim: lancio sul mercato atteso per maggio 2025

Andando più nello specifico, un rumor delle score ore suggerisce che il Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe essere lanciato a maggio 2025. L’informazione si allinea con le affermazioni precedenti, in base alle quali lo smartphone avrebbe fatto il suo debutto sul mercato nel secondo trimestre.

Ciò non significa però che il dispositivo sarà assente in occasione dell’evento di questo mese. Il colosso sudcoreano, infatti, potrebbe comunque anticipare il Samsung Galaxy S25 Slim durante la presentazione del resto della gamma, offrendo una panoramica sulle caratteristiche del device, similmente a come ha fatto con il Galaxy Ring dopo il lancio del Galaxy S24.

In merito a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dello smartphone, ci si aspetta, considerando il nome, che sia il più sottile di tutti, con uno spessore di soli 6,60 mm.

Inoltre, di dice che lo smartphone sarà dotato un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con supporto della frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dovrebbe altresì essere dotato della futuristica tecnologia della fotocamera ALoP di Samsung.